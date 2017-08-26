肾衰竭死亡激增，重视“热”出来的肾病

核心提示：约50，000人死于该新型肾脏病——中美洲肾病。有专家指出，该疾病是由长期在高温下工作，未及时补水，急性肾损伤反复发作所致。

随着全球变暖和水缺乏问题的加重，一种新型的非传统性危险因素（如高血压、糖尿病）导致的致死性慢性肾脏病正在全球蔓延，主要受累人群为炎热地区、重体力户外工作的年轻男性，高发年龄为 30-50岁。

科罗拉多大学的Richard Johnson博士在今年的第54届欧洲肾脏协会-欧洲透析和移植协会大会（ERA-EDTA）上报道称，约50，000人死于该新型肾脏病。

中美洲是受累最严重的地区之一，约20，000例甘蔗种植区农场工人因肾衰竭死亡。在中美洲地区，该新型疾病被称之为中美洲肾病/热应激性肾病/不明原因的慢性肾脏病。

有专家指出，该疾病是由长期在高温下工作，未及时补水，急性肾损伤反复发作所致。2014年，Johnson博士和同事开展了一项小鼠模型研究，结果发现复发性脱水可能是导致该病的可能机制。但也有学者认为，热应激和复发性脱水可能并不是导致户外工作者慢性肾脏病的唯一因素。肾毒性环境暴露，如铅、镉和砷也可增加其发病风险。

年轻男性通常表现为无症状性血肌酐升高伴去轻度或无蛋白尿。部分患者可出现“尿液浑浊”、排尿困难，但尿培养检查为阴性，并无感染。随着时间的推移，肾功能恶化不断加重，患者可出现肾衰竭的典型临床表现，如恶心、食欲减退、高血压。

在就业机会较少的贫困国家，农业工作是多数当地居民的唯一选择，再加上当地医疗条件较差，无法及时透析，导致疾病进展，使得死亡率大幅增加。因此，减少热应激性肾病主要在于早期发现和预防。如果临床医生碰到不明原因的急性肾损伤患者时，需询问患者的具体工作。

目前关于HSN的防治尚缺乏充分的研究。防治方法主要是改善劳动条件、充分水合、提供充足的休息时间、避免阳光直射下劳动、碱化尿液和降低尿酸。同时，患者还需避免服用非甾体类抗炎药，如布洛芬，因其可加重肾损伤。此外，不建议饮用软饮料和其他含糖较高的饮料，因软饮料本身就可导致脱水。发展至ESRD阶段须要依靠血液透析甚至肾移植等肾脏替代治疗。