尿毒症的“毒”到底是什么？远远比你想象的危险！

核心提示：尿毒症，听起来就是一位“不速之客”，它是指由于多种原因，让肾脏几乎完全丧失其功能，进而出现一系列严重的身体症状，因此它也被称作“第二癌症”。那么，尿毒症到底有多“毒”呢？是指尿中含毒素的意思吗？下面的文章会为您解答。

尿毒症，听起来就是一位“不速之客”，它是指由于多种原因，让肾脏几乎完全丧失其功能，进而出现一系列严重的身体症状，因此它也被称作“第二癌症”。那么，尿毒症到底有多“毒”呢？是指尿中含毒素的意思吗？下面的文章会为您解答。

尿毒症“毒”遍全身

泌尿科医生介绍，尿毒症的毒性作用遍布全身各个器官，会出现多种症状。

1、消化系统

消化系统往往是最早，也是最常见的表现之一，主要是指食欲不振、消化不良。重症患者可伴有口腔糜烂、舌炎。还可能出现呕血、便血。

2、心血管系统

常见的有尿毒症性心肌炎、高血压、各种心律失常，以及心力衰竭等。

3、造血系统

慢性肾衰竭的患者都会出现程度不一的贫血，大部分是由于长期营养不良、促红细胞生成素数量下降所导致。肾衰的病人常常出现皮下有血点、鼻出血、牙龈出血，严重者还会发生消化道大出血而致死。





4、呼吸系统

在酸中毒的时候，患者会出现呼吸困难，也会由尿毒症引起肺炎、支气管炎以及胸膜炎等。

5、皮肤

可表现为皮肤干燥、苍白、瘙痒及“尿毒霜”(皮肤表面形成结晶状粉末)。

6、骨骼系统

因为钙磷代谢出现紊乱，患者会出现骨软化、纤维性骨炎或骨质疏松，从而导致疼痛或者假性骨折。

7、内分泌功能异常

表现为水和电解质代谢紊乱、甲状腺功能障碍及酸碱平衡失调。





尿毒症预防三步走

1、积极治疗原发病

严格控制血糖，可以预防由于糖尿病引起的肾脏病变。

临床经验表明，如果能在早期糖尿病肾病就开始控制饮食和服用药物，疗效比晚期好很多。

针对红斑狼疮，要适当使用类固醇以及免疫抑制剂，防止肾脏功能进一步恶化。

2、一般原则性预防

治疗高血压，对能够根治的续发性高血压要着重治疗；

治疗可能出现感染的疾病，如感冒、尿道炎等；

治疗和饮食、生活习惯相关的疾病，如贫血、高血脂、高胆固醇等；

避免滥用止痛药；

避免使用各种来路不明的民间偏方。

3、控制饮食很关键

当肾功能受损程度超过70%时，就要采取低蛋白饮食，每天蛋白质的摄取量控制在0.8-1.1g/kg(体重)。

以体重60kg的人为例，每天食用的肉类不得超过100g，可适当补充低钾、磷奶粉。

如果合并有高血压，要控制钠盐摄入。不吃腌制、罐头食品，饮食要少盐(不可使用低钠盐，因为含钾离子)。