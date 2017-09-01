不想中招肾病，就要远离4大伤肾行为！特别是第2个

核心提示：慢性肾脏病属于一种生活方式病，很多引起慢性肾脏病的原发疾病都与生活方式密切相关。其中糖尿病引起的肾损害、高血压引起的肾损害是慢性肾脏病发生的两个主要常见原因。

慢性肾脏病是一种生活方式疾病，不少引发慢性肾脏病的原发疾病都跟不良的生活方式息息相关。

其中，糖尿病和高血压引起的肾损害是慢性肾病发生的两个最常见原因。除此之外，高蛋白、高盐饮食、熬夜、抽烟酗酒等都可导致肾脏病不断恶化，并最终演变成终末期肾衰。要想降低慢性肾脏病找上门的风险，就要远离以下的4种伤肾行为。



1、经常吃海鲜、喝啤酒

长时间进食大量的高蛋白食物，会制造过多的尿素氮和尿酸等代谢废物，加重肾脏排泄的负荷。

而过度饮酒则容易引起高尿酸血症，这些不良习惯还可引发高血脂等代谢性疾病，从而引起肾脏疾病。





2、熬夜、吃得咸、不喝水

经常晚睡、熬夜，精神压力大，爱喝浓茶、咖啡，容易损伤肾功能。

而饮食重口味，吃得过咸，会使高血压的发病率升高，肾脏血液无法维持正常的流量，从而引起肾病。

假如长时间不喝水，尿量会减少，而尿液中的毒素和废物就会随随之增加，进而导致肾积水、肾结石等肾脏疾病。





3、乱服药物、用药过多

长期服用或滥用肾毒性药物，容易损害肾小管间质。这一类药物包括广防已、关木通、青木香等包含有马兜铃酸成分的中草药，还有去痛片、扑热息痛等非甾体类抗炎药和抗菌素。

4、经常憋尿

常常憋尿，尿液在膀胱里待的时间太长会大量繁殖细菌，细菌若经由输尿管逆行到肾脏，容易引起尿路感染和肾盂肾炎。一旦反反复复发作，会导致慢性感染，久治不愈。