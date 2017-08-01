核心提示：尿毒症一种将会对人们身体带来严重健康危害，甚至导致死亡的病症。当前很多老人罹患上了这一病症，因自身体质衰弱为治疗带来了难度。进而便问了这样一个问题，即老人尿毒症能活多久？以上就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

尿毒症一种将会对人们身体带来严重健康危害，甚至导致死亡的病症。当前很多老人罹患上了这一病症，因自身体质衰弱为治疗带来了难度。进而便问了这样一个问题，即老人尿毒症能活多久？以上就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，老人尿毒症能活多久呢？生活中很多人一听到尿毒症这个词就非常害怕，认为得上了尿毒症那么就代表自己即将面临死亡了。

事实上可并非如此呀，尿毒症确实是一种对人们生命带来严重威胁，可导致人们死亡的严重性病症。但是，就当前的医疗技术及临床的治疗效果来看，尿毒症并非不可治疗。

医生指出，尿毒在治疗恰当、合理的情况下，病症的治疗效果还是很理想的。目前，使用较多的为透析方法，可有效的治疗病症。另外，若是患者的经济、身体情况等多方面因素具备的条件下还可进行肾脏移植。

而就当前临床治疗效果来看，很多尿毒症患者在进行了透析等有效方法的治疗后，存活了很多年。当然，老年人身体较为衰弱，但是这可不代表患上尿毒症以后一定办法没有了，即将死亡了。换而言之，老人罹患上尿毒症以后具体能存活多长时间是没有一个定论的。这要看老人自身的情况、所患病症发展到了何种程度、治疗的方法等多种因素了。

以上是有关老人尿毒症能活多久？知识的介绍，再次指出患者在罹患上尿毒症以后首先应坚定信心，家属要细心的照料。不要过于悲观，而是应积极的配合医生治疗，减轻老人患病后的痛苦，给予其更多的温情与照料，以延缓病症的发展，延长生命、提高生活的质量。