39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 肾病 > 肾病资讯 > 正文
综合
问医生

尿毒症治疗方法

肾病科文章排行榜
2017-08-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：尿毒症一种对人体生命都会带来威胁的疾病，很多人认为得了尿毒症便无法治疗了。事实真的这样吗？尿毒症治疗方法都有哪些呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

图片

尿毒症一种对人体生命都会带来威胁的疾病，很多人认为得了尿毒症便无法治疗了。事实真的这样吗？尿毒症治疗方法都有哪些呢？以下就相关方面的知识内容为您进行相应的介绍。

那么，尿毒症治疗方法有哪些呢？尿毒症是一种对人体肾脏将带来极大危害的病症，病症发展到一定程度以后确实将会对自身的生命带来威胁。但是，该病也是可以治疗的。

那么，究竟得了尿毒症如何治疗呢？即尿毒症治疗方法是怎样的呢？目前在临床上，针对尿毒症主要有三大治疗方法，分别为保守治疗方法、透析方法、肾脏移植。其中透析方法下有分为血液透析与腹膜透析。人们对于血液透析较为熟悉，事实上还有一种方法为腹膜透析。另外，中医上也可对尿道症进行治疗。现实中，很多人采用了中西医结合方法来进行治疗。

医生支持，作为重大疾病之一。尿毒症确实对人们的生命带来威胁，即是一种可致命的病症。但是，随着当代医学技术的不断发展。尿毒症也是可以治疗的，病症较轻时可考虑保守性治疗，以拖延肾脏功能衰竭的发生。

而随着病症的发展，但肾脏功能已经无法逆转到了肾衰竭的地步时，那么则需要进行透析治疗了。具体采用何种透析方法要看当前患者的病症程度，参考医生的意见来进行治疗。就目前临床的治疗情况来看，透析方法对于尿毒症的治疗还是很有效的。但是，投资治疗的费用相对较高，很多患者因为承受不起治疗费用而放弃了该项治疗。另外一种方法则是肾脏移植了。目前来看，临床上普遍使用的是透析方法，治疗的效果还是比较理想的。而肾脏移植治疗尿道症的要求较高，肾源也不好寻找，因而目前临床上的应用率较为有限。而且，肾脏移植也并非所有人都适合，还要看患者自身的身体情况。

以上是有关尿毒症治疗方法？知识的介绍，希望我们的介绍对您在病症的治疗上有所帮助，以增强您的自信心。尿毒症虽然严重，但是面对病症一定要有信心，积极配合医生治疗，延缓病症发展，提高生活治疗、延长寿命。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

尿毒症治疗方法

我来评论

已有0人评论  查看评论

在线咨询

（向医生免费提问）
答你所问，名医在线近距离。

相关问题

疾病热讯

仁心 新疆界 名医在线

腹泻或是癌症征兆腹泻或是癌症征兆
内分泌失调的症状内分泌失调的症状
关注39健康网官方微信 进入39疾病大全
诊疗
肿瘤
妇科
糖尿病
骨科
皮肤

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
  • 肿瘤的真相与误区
  • 谈骨论筋
  • 仁心
  • 健康新知
  • 健康有益事
  • 减肥达人秀
疾病热文排行 一周健康热点 资讯 专题 访谈 问答 三个小方法助你有效预防脱发 三个小方法助你有效预防脱发

怎样预防脱发？脱发是影响着不少人的皮肤问题，预防脱发有…… [详细]

 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪 针灸有奇效？专家告诉你“奇”在哪

在我国的中医院校经常能看到一批批外国医生围着中国医生学…… [详细]

 晨起喝淡盐水有助改善便秘 晨起喝淡盐水有助改善便秘

武警广东省总队医院营养科主任曾晶介绍，多数市民都听说过…… [详细]

 性生活前戏如何做？ 性生活前戏如何做？

做爱是一个快乐的过程，是两个亲密无间的伴侣情感的交流。…… [详细]

 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈