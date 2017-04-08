核心提示：要想保持健康的身体，必须保护好自己的肾脏，积极预防避免生活中对于肾脏的损害。我们平时服用的一些药物就会对肾脏有一定损害作用，需要大家高度关注。下面给大家一下这些种类的药物。

人的肾脏是非常重要的排毒器官，肾脏在人体中的作用就像是过滤器，把那些无用的废物、毒素过滤后排除体外，因此肾脏对于人来说是最为重要的一个器官。要想保持健康的身体，必须保护好自己的肾脏，积极预防避免生活中对于肾脏的损害。我们平时服用的一些药物就会对肾脏有一定损害作用，需要大家高度关注。下面给大家一下这些种类的药物。

哪些药物容易对肾脏造成损害

肾脏是人体内药物、毒物代谢和排泄的主要器官，有些物质可通过许多方式对肾脏造成损害。随着年龄增大，老年人肾脏的代谢和排毒功能明显下降，易受各种因素影响而出现肾功能衰竭。许多药物在老年人中广泛应用，这使得老年人发生肾脏损害的几率明显增加。

各种抗生素：

新霉素、庆大霉素等氨基糖甙类是肾毒性最大的一类抗生素，其毒性与用药时间、剂量有关。青霉素和头孢菌素类本身无明显肾毒性，主要引起过敏性肾间质损害，与药物剂量无关。另外，服用磺胺类药物的老年患者也有可能出现急性肾功能衰竭。

消炎镇痛药：

吲哚美辛、舒林酸、布洛芬、萘普生、氨基比林、非那西丁、保泰松、阿司匹林、安乃静等消炎镇痛药，易引起老年人肾损害，特别是原有肝肾疾病，或腹泻、脱水导致血容量不足的情况下尤易发生。

降压药：

降压药中要特别注意血管紧张素转换酶抑制剂(如卡托普利、依那普利)导致的肾损害，其发生往往与临床医师未能严格掌握用药指征及未及时发现潜在的肾衰竭危险，这些潜在的危险包括肾动脉狭窄、多囊肾、心衰、合用利尿剂等。

造影剂：

老年人使用造影剂引起肾病的发生率较高，原有肾脏病，脱水以及在短期内大量注射造影剂的患者，肾损害发生率更高。

抗肿瘤药：

顺氯氨铂、丝裂霉素等抗肿瘤药引起的肾损害常与剂量过大有关。

中草药：

中草药导致肾损害的报道近年不断增多。具有肾毒性的中药种类繁多，常见的有：雷公藤、山慈姑、木通、马桑果、牵牛子、苍耳子、罂粟壳、草乌、天麻、腊梅根、使君子、益母草、白花丹和胖大海等，其中以雷公藤引起的肾损害最多，其次是木通。过量服用上述中药导致的肾损害占了相当大的比例(90%)，相信游医偏方和无医嘱擅自用药也占了较大的比例(33%)。

预防药物性肾损害的关键，在于普及用药常识和加强药物不良反应的监控，应深刻认识到良药也需善用，非处方药、中草药并非完全无害，千万不能“有病乱投医”，一定要坚决抵制形形色色的假药、劣药。一旦怀疑药物引起肾损害，应立即停用可疑药物，动态观察，有时需要经透析治疗方能挽救生命。

总之，肾脏的健康我们要时刻关注，平时在用药时一定要仔细阅读药品的说明书，看药物是否会影响肾脏的健康，同时也要在医生的指导下正确用药。